Зеленський попереджає про нові удари рф та підготовку до наступальних дій

12:47 • 2472 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 12036 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 17707 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
08:59 • 21768 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
07:28 • 33721 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 173038 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 170401 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 126026 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 115298 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 101241 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 263615 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 228238 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 233999 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 245588 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 327085 перегляди
Зеленський попереджає про нові удари рф та підготовку до наступальних дій

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Президент Зеленський попередив про можливе посилення тиску та ударів рф на українські позиції. Сили оборони готуються протидіяти, зокрема асиметрично.

Зеленський попереджає про нові удари рф та підготовку до наступальних дій

Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари по українських позиціях на тлі нових геополітичних ситуацій. Сили оборони протидіятимуть, передає УНН.

Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами 

- зазначив Зеленський.

Президент додав, що наразі військові фіксують приготування російських військ до нових наступальних дій. За його словами, Сили оборони будуть протидіяти, у тому числі асиметрично, якщо доведеться.

Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу 

- підсумував Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої обговорювалася актуальна інформація на лінії фронту. Також глава держави повідомив про успіхи на Добропільському та Покровському напрямка.

Павло Зінченко

