Зеленський попереджає про нові удари рф та підготовку до наступальних дій
Київ • УНН
Президент Зеленський попередив про можливе посилення тиску та ударів рф на українські позиції. Сили оборони готуються протидіяти, зокрема асиметрично.
Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари по українських позиціях на тлі нових геополітичних ситуацій. Сили оборони протидіятимуть, передає УНН.
Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами
Президент додав, що наразі військові фіксують приготування російських військ до нових наступальних дій. За його словами, Сили оборони будуть протидіяти, у тому числі асиметрично, якщо доведеться.
Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якої обговорювалася актуальна інформація на лінії фронту. Також глава держави повідомив про успіхи на Добропільському та Покровському напрямка.