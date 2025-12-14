Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всех иудеев с Ханукой, пожелав мира, спокойствия и благополучия. Он подчеркнул особое значение праздника во время войны, символизирующего негаснущий свет.
Президент Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всех иудеев по случаю Хануки, пожелав им мира, спокойствия и благополучия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.
В эти дни зажигаются ханукальные свечи по случаю начала праздника, который во время войны имеет особенно сильный смысл. Свет, который не угасает даже во тьме. Вера, которая помогает выстоять. Единство людей, которые поддерживают друг друга, когда это труднее всего
Президент Украины пожелал, чтобы ханукальные огни принесли каждой иудейской семье тепло в дома и мир, придали сил и веры, а также ощущение поддержки и спокойствия.
"Поздравляем еврейские общины Украины и всех иудеев с праздником Хануки", — резюмировал Зеленский.
