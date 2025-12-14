Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой

$42.270.00
21:34 • 968 просмотра
Дело Скороход: за нардепа внесли залог "третьи лица"
20:56 • 1698 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах между украинской и американской делегациями
19:10 • 6180 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 17367 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 27762 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 45886 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 70989 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 49726 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 45397 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 37137 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
Популярные новости
Виткофф и Кушнер покинули канцелярию Мерца и отправились на встречу с ЗеленскимVideo14 декабря, 15:07 • 5030 просмотра
Мелони призвала принять стратегию Трампа как сигнал к самостоятельной обороне14 декабря, 15:49 • 4288 просмотра
Канцелярия Навроцкого сообщила о визите Зеленского в Польшу и раскрыла, о чем будут говорить президенты 16:59 • 5790 просмотра
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC NewsPhoto17:06 • 13574 просмотра
Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик ДиденкоPhoto17:23 • 7652 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 48976 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 59669 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 52713 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 62308 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 86770 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Энтони Альбанезе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Польша
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов19:02 • 2084 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 25727 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 27859 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 32552 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 67004 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Фильм
Дипломатка

Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всех иудеев с Ханукой, пожелав мира, спокойствия и благополучия. Он подчеркнул особое значение праздника во время войны, символизирующего негаснущий свет.

Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всех иудеев по случаю Хануки, пожелав им мира, спокойствия и благополучия. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Главы государства.

В эти дни зажигаются ханукальные свечи по случаю начала праздника, который во время войны имеет особенно сильный смысл. Свет, который не угасает даже во тьме. Вера, которая помогает выстоять. Единство людей, которые поддерживают друг друга, когда это труднее всего

- говорится в сообщении Зеленского.

Президент Украины пожелал, чтобы ханукальные огни принесли каждой иудейской семье тепло в дома и мир, придали сил и веры, а также ощущение поддержки и спокойствия.

"Поздравляем еврейские общины Украины и всех иудеев с праздником Хануки", — резюмировал Зеленский.

В Доме правительства Украины зажгли Ханукию, во время церемонии Свириденко выразила соболезнования народу Австралии после теракта14.12.25, 17:17 • 4002 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина