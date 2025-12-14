$42.270.00
Справа Скороход: за нардепку внесли заставу "треті особи"
20:56 • 1496 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори між українською та американською делегаціями
19:10 • 6034 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 17289 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 27688 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 45854 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 70949 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден "тіньового флоту" рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 49708 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці
13 грудня, 13:58 • 45383 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 37124 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Президент Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв з Ханукою, бажаючи миру, спокою та благополуччя. Він наголосив на особливому значенні свята під час війни, символізуючи світло, що не згасає.

Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою

Президент Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв з нагоди Хануки, побажавши їм миру, спокою та благополуччя. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Глави держави.

В ці дні запалюються ханукальні свічки з нагоди початку свята, яке в час війни має особливо сильний сенс. Світло, яке не згасає навіть у темряві. Віра, яка допомагає вистояти. Єдність людей, які підтримують одне одного, коли це найважче

- йдеться у дописі Зеленського.

Президент України побажав, щоб ханукальні вогні принесли кожній іудейській родині тепло в домівки та мир, додали сил і віри, а також відчуття підтримки та спокою.

"Вітаємо єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки", — резюмував Зеленський.

У Будинку уряду України запалили Ханукію, під час церемонії Свириденко висловила співчуття народу Австралії після теракту14.12.25, 17:17 • 3990 переглядiв

Віта Зеленецька

