Зеленський привітав єврейські громади і юдеїв з Ханукою
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський привітав єврейські громади України та всіх юдеїв з Ханукою, бажаючи миру, спокою та благополуччя. Він наголосив на особливому значенні свята під час війни, символізуючи світло, що не згасає.
В ці дні запалюються ханукальні свічки з нагоди початку свята, яке в час війни має особливо сильний сенс. Світло, яке не згасає навіть у темряві. Віра, яка допомагає вистояти. Єдність людей, які підтримують одне одного, коли це найважче
Президент України побажав, щоб ханукальні вогні принесли кожній іудейській родині тепло в домівки та мир, додали сил і віри, а також відчуття підтримки та спокою.
"Вітаємо єврейські громади України та всіх юдеїв зі святом Хануки", — резюмував Зеленський.
