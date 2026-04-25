Зеленский после массированной атаки рф призвал к 21-му пакету санкций ЕС против россии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку рф, которая унесла жизни 4 человек, а еще более 30 получили ранения, отправив партнерам сообщение о необходимости двигаться к 21-му пакету санкций ЕС против России, а также выполнить обязательства по ПВО, пишет УНН.

"Сейчас в больницах Днепра 11 человек после российской атаки на город. Продолжается спасательная операция на месте удара по жилому дому. Под завалами еще могут быть люди. Практически всю ночь россияне били по Днепру и по другим нашим городам и общинам. По состоянию на сейчас известно, что всего ранено более 30 человек по Украине. Есть также пострадавшие на Черниговщине, Одесчине, Харьковщине. К сожалению, есть погибшие. Четыре человека были убиты. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "тактика у россиян без изменений: ударные дроны, крылатые ракеты и значительное количество баллистики". "Большинство целей – обычная инфраструктура в городах. Повреждены жилые дома, энергетика, предприятия", - отметил он.

"Каждый такой удар должен напоминать партнерам, что ситуация требует немедленных и жестких действий, оперативного усиления нашей ПВО. И я благодарен за решение в четверг во время встреч на Кипре о дополнительных взносах в программу PURL. Есть политические решения нескольких европейских стран, и важно, чтобы они были реализованы как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.



Также нужно двигаться уже и к 21-му пакету европейских санкций против России. Пауза из-за блокировки 20-го пакета дала агрессору дополнительное время на адаптацию – важно этому противодействовать. Мы уже общаемся с командой ЕС по поводу возможных новых санкционных шагов. Главное – существенно ограничить возможности российской военно-промышленной промышленности. Спасибо всем, кто помогает! - подчеркнул Зеленский.

