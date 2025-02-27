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Зеленский посетит Ирландию перед важными переговорами в США - Guardian

Зеленский посетит Ирландию перед важными переговорами в США - Guardian

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

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Президент Украины совершит визит в Ирландию, где встретится с премьер-министром Михалем Мартином. Далее Зеленский отправится в США для обсуждения соглашения по редкоземельным минералам.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит Ирландию по дороге в США, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

«Сегодня Владимир Зеленский посетит Ирландию по дороге в США, чтобы заключить спорное соглашение с Дональдом Трампом по редкоземельным минералам страны. Он встретится с премьер-министром Михалем Мартином, который отменил поездку в Белфаст», - пишет издание.

Дополнение

«Без Европы ничего не должно быть. Вместе с нашими партнерами из ЕС Ирландия будет продолжать наращивать глобальную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на условиях Украины, который поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и который базируется на уважении принципов Устава ООН и международного права. И мы знаем, что для того, чтобы любое мирное соглашение продолжалось, оно должно иметь в основе справедливость и ответственность», - сказал государственный министр Ирландии по европейским делам и обороне Томас Бирн на конференции о роли Совета Европы в установлении прочного мира в Украине.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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