Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9547 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53664 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96380 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117079 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107892 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151389 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120498 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136068 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134035 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127733 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

27 лютого, 12:01 • 22376 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 47471 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28978 перегляди
Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД

Соцмережа Х поширює фейк нібито від New York Post для дискредитації Зеленського - ЦПД

27 лютого, 12:59 • 22209 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 23659 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 117081 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121638 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151390 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194158 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194480 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124115 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126275 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155894 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136275 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143737 перегляди
Актуальне
Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian

Київ  •  УНН

 • 22762 перегляди

Read in English

Президент України здійснить візит до Ірландії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном. Далі Зеленський вирушить до США для обговорення угоди щодо рідкісноземельних мінералів.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Ірландію дорогою до США, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні Володимир Зеленський відвідає Ірландію дорогою до США, щоб укласти спірну угоду з Дональдом Трампом щодо рідкісноземельних мінералів країни. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном, який скасував поїздку до Белфаста", - пише видання.

Доповнення

"Без Європи нічого не повинно бути. Разом із нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та який базується на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права. І ми знаємо, що для того, щоб будь-яка мирна угода тривала, вона повинна мати в основі справедливість та відповідальність", - сказав державний міністр Ірландії у європейських справах і оборони Томас Бірн на конференції про роль Ради Європи у встановленні тривалого миру в Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
rada-yevropyРада Європи
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
irlandiiaІрландія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами