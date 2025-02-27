Зеленський відвідає Ірландію перед важливими переговорами у США - Guardian
Київ • УНН
Президент України здійснить візит до Ірландії, де зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном. Далі Зеленський вирушить до США для обговорення угоди щодо рідкісноземельних мінералів.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Ірландію дорогою до США, повідомляє The Guardian, пише УНН.
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"Сьогодні Володимир Зеленський відвідає Ірландію дорогою до США, щоб укласти спірну угоду з Дональдом Трампом щодо рідкісноземельних мінералів країни. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Міхалем Мартіном, який скасував поїздку до Белфаста", - пише видання.
Доповнення
"Без Європи нічого не повинно бути. Разом із нашими партнерами з ЄС Ірландія продовжуватиме нарощувати глобальну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на умовах України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та який базується на повазі до принципів Статуту ООН та міжнародного права. І ми знаємо, що для того, щоб будь-яка мирна угода тривала, вона повинна мати в основі справедливість та відповідальність", - сказав державний міністр Ірландії у європейських справах і оборони Томас Бірн на конференції про роль Ради Європи у встановленні тривалого миру в Україні.