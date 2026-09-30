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Зеленский посетил Лиманское направление, где возвращено более 125 км² территории

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Президент встретился с воинами 66-й бригады и наградил их. В рамках операции «Вивальди» возвращено более 125 км² территории.

Зеленский посетил Лиманское направление, где возвращено более 125 км² территории

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лиманское направление на фронте, где продолжается операция "Вивальди". Об этом Глава государства сообщил в соцсетях 30 сентября, пишет УНН.

Пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Сегодня здесь встретился с воинами, которые выполняют задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами. Пообщался с командиром бригады о задачах, которые выполняет подразделение, и потребностях бригады

- отметил Зеленский.

Президент подчеркнул: "66-я ОМБр в рамках операции "Вивальди" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории".

"Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно", — подчеркнул Зеленский.

На опубликованном Президентом видео видно, что вместе с ним присутствуют, в частности, Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Евгений Хмара.

"Противник проспал настоящий удар": Третий армейский корпус заявил об освобождении еще 51 км² на Лиманском направлении28.09.26, 10:43 • 22361 просмотр

Юлия Шрамко

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Владимир Зеленский