Зеленский посетил Лиманское направление, где возвращено более 125 км² территории
Киев • УНН
Президент встретился с воинами 66-й бригады и наградил их. В рамках операции «Вивальди» возвращено более 125 км² территории.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Лиманское направление на фронте, где продолжается операция "Вивальди". Об этом Глава государства сообщил в соцсетях 30 сентября, пишет УНН.
Пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Сегодня здесь встретился с воинами, которые выполняют задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами. Пообщался с командиром бригады о задачах, которые выполняет подразделение, и потребностях бригады
Президент подчеркнул: "66-я ОМБр в рамках операции "Вивальди" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории".
"Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно", — подчеркнул Зеленский.
На опубликованном Президентом видео видно, что вместе с ним присутствуют, в частности, Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр обороны Евгений Хмара.
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