Зеленський відвідав Лиманський напрямок, де повернули понад 125 км² території
Київ • УНН
Президент зустрівся з воїнами 66-ї бригади та відзначив їх нагородами. У межах операції «Вівальді» повернуто понад 125 км² території.
Президент України Володимир Зеленський відвідав Лиманський напрямок на фронті, де триває операція "Вівальді". Про це Глава держави повідомив у соцмережах 30 вересня, пише УНН.
Пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Сьогодні тут зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами. Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади
Президент наголосив: "66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території".
"Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо", - підкреслив Зеленський.
На оприлюдненому Президентом відео видно, що разом з ним у тому числі Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та міністр оборони Євгеній Хмара.
"Противник проспав справжній удар": Третій армійський корпус заявив про звільнення ще 51 км² на Лиманському напрямку28.09.26, 10:43 • 22362 перегляди