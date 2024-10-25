Президент поручил создать новый формат Ставки: каким будет основной приоритет
Киев • УНН
Президент Украины поручил создать формат технологической Ставки с приоритетом на БПЛА для сбивания "шахедов". Также ГУР и СБУ получили задание усилить работу по освобождению гражданских из плена.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил сделать формат технологической Ставки с приоритетом на дроны, в частности на БПЛА для сбивания "шахедов". Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Поручил сделать формат технологической Ставки. Самый большой приоритет - это дроны, конечно. В том числе дроны, которые могут сбивать "шахеды" и другие ударные беспилотники
Кроме того, Глава государства поручил ГУР вместе с СБУ особенно заняться вопросами по освобождению из российского плена гражданских лиц. Сейчас по этому результаты недостаточны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины.