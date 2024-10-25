Президент доручив створити новий формат Ставки: яким буде основний пріоритет
Київ • УНН
Президент України доручив створити формат технологічної Ставки з пріоритетом на БПЛА для збиття "шахедів". Також ГУР та СБУ отримали завдання посилити роботу щодо визволення цивільних з полону.
Президент України Володимир Зеленський доручив зробити формат технологічної Ставки з пріоритетом на дрони, зокрема на БПЛА для збиття "шахедів". Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Доручив зробити формат технологічної Ставки. Найбільший пріоритет – це дрони, звісно. У тому числі дрони, які можуть збивати "шахеди" та інші ударні безпілотники
Крім того, Глава держави доручив ГУР разом із СБУ особливо зайнятись питаннями щодо визволення з російського полону цивільних осіб. Зараз по цьому результати недостатні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський доручив членам Ставки підготувати визначені частини нашого внутрішнього Плану посилення України.