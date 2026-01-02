Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению ГБР: ожидает, что законопроект уже в январе будет в Раде
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады предложения по обновлению Государственного бюро расследований. Законопроект ожидается уже в январе.
Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент
