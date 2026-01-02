$42.170.18
11:39 • 3998 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 10770 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 13265 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 50970 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 77583 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59384 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54654 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181083 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176613 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57541 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению ГБР: ожидает, что законопроект уже в январе будет в Раде

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады предложения по обновлению Государственного бюро расследований. Законопроект ожидается уже в январе.

Зеленский поручил подготовить предложения по обновлению ГБР: ожидает, что законопроект уже в январе будет в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады предложения об обновлении Государственного бюро расследований, передает УНН.

Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент 

- сообщил Зеленский.

02.01.26, 14:57 • 248 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Верховная Рада
Владимир Зеленский