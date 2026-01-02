Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення ДБР: очікує, що законопроєкт вже у січні буде в Раді
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань. Законопроєкт очікується вже в січні.
Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту
