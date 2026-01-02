Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення ДБР: очікує, що законопроєкт вже у січні буде в Раді

$42.170.18
11:39 • 9332 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 16099 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 15769 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 53755 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 80441 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60786 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55778 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183951 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178831 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 58173 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN2 січня, 05:15 • 5154 перегляди
У Києві з'явиться вулиця Андрія Парубія2 січня, 05:44 • 4142 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 19108 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років2 січня, 08:45 • 11935 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15717 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 15782 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 39317 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56783 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183960 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 105098 перегляди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Китай
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33903 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42760 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 43019 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 105091 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41349 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Золото

Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення ДБР: очікує, що законопроєкт вже у січні буде в Раді

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо оновлення Державного бюро розслідувань. Законопроєкт очікується вже в січні.

Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення ДБР: очікує, що законопроєкт вже у січні буде в Раді

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту 

- повідомив Зеленський.

Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс Президента02.01.26, 14:57 • 1592 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Верховна Рада України
Володимир Зеленський