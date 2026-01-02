Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо оновлення ДБР: очікує, що законопроєкт вже у січні буде в Раді

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань, передає УНН.

Доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту - повідомив Зеленський.

