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Зеленский поручил МИД наработать контакты с новой властью Сирии

Зеленский поручил МИД наработать контакты с новой властью Сирии

Киев  •  УНН

 • 760 просмотра

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Президент поручил МИД наладить контакты с новой властью Сирии. Украина готова поддержать продовольственную безопасность этой страны.

Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Поручил нашему Министерству иностранных дел работать активнее, чтобы установить все необходимые контакты с представителями народа Сирии и чтобы исправить ошибки Асада в отношении Украины и всей Европы,

- сказал Зеленский.

Он также добавил, что Украина поддержит продовольственную безопасность Сирии.

"Это наше моральное преимущество - Украина помогает многим странам обеспечивать нормальность жизни, в частности через продовольственную безопасность. Нам этот регион, как и любой другой регион мира, нужен стабильным и мирным", - отметил Президент.

Напомним

Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.

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