Зеленский поручил МИД наработать контакты с новой властью Сирии
Киев • УНН
Президент поручил МИД наладить контакты с новой властью Сирии. Украина готова поддержать продовольственную безопасность этой страны.
Президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел наработать контакты с новой властью Сирии. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.
Поручил нашему Министерству иностранных дел работать активнее, чтобы установить все необходимые контакты с представителями народа Сирии и чтобы исправить ошибки Асада в отношении Украины и всей Европы,
Он также добавил, что Украина поддержит продовольственную безопасность Сирии.
"Это наше моральное преимущество - Украина помогает многим странам обеспечивать нормальность жизни, в частности через продовольственную безопасность. Нам этот регион, как и любой другой регион мира, нужен стабильным и мирным", - отметил Президент.
Напомним
Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.
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