Зеленский получил доклады от Сырского по "выдавливанию войны на территорию агрессора"

В течение суток, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский получил несколько докладов о ситуации на фронте от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, Сырский докладывал по фронту, действиям Сил обороны и вытеснению войны на территорию агрессора.

И сегодня несколько раз уже докладывал Главком Сырский - по фронту и нашим действиям и вытеснению войны на территорию агрессора. Спасибо каждому нашему подразделению Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно, - давление на агрессора - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул. что весь фронт не оставляют без внимания. Президент напомнил, что бои продолжаются в Донецкой области, в частности наиболее жесткие - это Покровское, Торецкое, Краматорское направления.

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Особенно отмечу 47-ю, 110-ю отдельные механизированные бригады. Это именно Покровское направление. Молодцы, ребята! Еще - 1-й отдельный штурмовой батальон, 35-я отдельная бригада морской пехоты, 54-я отдельная механизированная бригада, 57-я и 59-я отдельные мотопехотные, 77-я отдельная аэромобильная и 100-я отдельная механизированная бригады. Спасибо всем вам! Также - специальное подразделение ГУР за действия на Южном направлении - подчеркнул глава государства.

Напомним,

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, заявил, что Вашингтон стремится узнать у Украины, какая стратегия Киева относительно ситуации в курской области России.