Зеленский подтвердил заинтересованность США в восстановлении Запорожской АЭС

Глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора интересовался Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и возможным участием США в ее восстановлении. Об этом во время Zoom-брифинга сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

Он напомнил, что ЗАЭС сейчас находится под временной оккупацией россиян.

Она опасна, потому что россия контролирует атомную электростанцию. Она не работает, потому что россия с ней не знакома. Она оккупирована

Он уточнил, что обсудил с Трампом способность Украины восстановить ЗАЭС.

Я сказал, что только станции недостаточно, потому что должна быть правильная инфраструктура, должно быть водоснабжение, технический персонал и много других шагов, которые необходимы для того, чтобы станция стала рентабельной через 1,5-2 года. Она должна приносить электричество, особенно для людей