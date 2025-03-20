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Зеленский подтвердил заинтересованность США в восстановлении Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 16926 просмотра

Во время разговора с Зеленским Трамп интересовался Запорожской станцией и возможным участием США в ее восстановлении. Во время разговора речь шла только об одной украинской АЭС.

Зеленский подтвердил заинтересованность США в восстановлении Запорожской АЭС

Глава Белого дома Дональд Трамп во время телефонного разговора интересовался Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и возможным участием США в ее восстановлении. Об этом во время Zoom-брифинга сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

Он напомнил, что ЗАЭС сейчас находится под временной оккупацией россиян.

Она опасна, потому что россия контролирует атомную электростанцию. Она не работает, потому что россия с ней не знакома. Она оккупирована

- сказал глава государства.

Он уточнил, что обсудил с Трампом способность Украины восстановить ЗАЭС.

Я сказал, что только станции недостаточно, потому что должна быть правильная инфраструктура, должно быть водоснабжение, технический персонал и много других шагов, которые необходимы для того, чтобы станция стала рентабельной через 1,5-2 года. Она должна приносить электричество, особенно для людей

- рассказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что во время разговора с президентом США речь шла только об одной украинской АЭС. При этом Трамп спросил, будет ли понимание украинской власти, что США может восстановить ЗАЭС.

Напомним

Во время телефонного разговора с Зеленским Дональд Трамп заявил, что США могут быть очень полезными в управлении украинскими АЭС. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

“Мне об этом ничего не известно, но станция наша”: Зеленский о том, обсуждали ли Трамп и путин контроль над ЗАЭС18.03.25, 22:44 • 13338 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Запорожская атомная электростанция
Дональд Трамп
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