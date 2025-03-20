Зеленський підтвердив зацікавленість США у відновленні Запорізької АЕС
Київ • УНН
Під час розмови з Зеленським Трамп цікавився Запорізькою станцією та можливою участю США у її відновленні. Під час розмови йшлося лише про одну українську АЕС.
Глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови цікавився Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та можливою участі США у її відновленні. Про це під час Zoom-брифінгу повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
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Він нагадав, що ЗАЕС нині перебуває під тимчасовою окупацією росіян.
Вона небезпечна, тому що росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що росія з нею не знайома. Вона окупована
Він уточнив, що обговорив з Трампом здатність України відновити ЗАЕС.
Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей
Водночас він підкреслив, що під час розмови з президентом США йшлося лише про одну українську АЕС. При цьому Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.
Нагадаємо
Під час телефонної розмови з Зеленським Дональд Трамп заявив, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС. Про це розповілапрессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС18.03.25, 22:44 • 13340 переглядiв