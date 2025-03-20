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Зеленський підтвердив зацікавленість США у відновленні Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 16936 перегляди

Під час розмови з Зеленським Трамп цікавився Запорізькою станцією та можливою участю США у її відновленні. Під час розмови йшлося лише про одну українську АЕС.

Зеленський підтвердив зацікавленість США у відновленні Запорізької АЕС

Глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови цікавився Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та можливою участі США у її відновленні. Про це під час Zoom-брифінгу повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що ЗАЕС нині перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Вона небезпечна, тому що росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що росія з нею не знайома. Вона окупована

- сказав глава держави.

Він уточнив, що обговорив з Трампом здатність України відновити ЗАЕС.

Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей

- розповів Зеленський.

Водночас він підкреслив, що під час розмови з президентом США йшлося лише про одну українську АЕС. При цьому Трамп запитав, чи буде розуміння української влади, що США може відновити ЗАЕС.

Нагадаємо

Під час телефонної розмови з Зеленським Дональд Трамп заявив, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС. Про це розповілапрессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

“Мені про це нічого не відомо, але станція наша”: Зеленський про те, чи обговорювали Трамп і путін контроль над ЗАЕС18.03.25, 22:44 • 13340 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Запорізька атомна електростанція
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
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