Зеленський підтвердив зацікавленість США у відновленні Запорізької АЕС

Глава Білого дому Дональд Трамп під час телефонної розмови цікавився Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та можливою участі США у її відновленні. Про це під час Zoom-брифінгу повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що ЗАЕС нині перебуває під тимчасовою окупацією росіян.

Вона небезпечна, тому що росія контролює атомну електростанцію. Вона не працює, тому що росія з нею не знайома. Вона окупована

Він уточнив, що обговорив з Трампом здатність України відновити ЗАЕС.

Я сказав, що тільки станції недостатньо, тому що має бути правильна інфраструктура, має бути водопостачання, технічний персонал і багато інших кроків, які необхідні для того, щоб станція стала рентабельною через 1,5-2 роки. Вона має приносити електрику, особливо для людей