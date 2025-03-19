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Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

Київ • УНН

 • 113297 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС. Речниця Білого дому Лівітт заявила, що якщо США володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

Президент Дональд Трамп сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Були обговорені питання інфраструктури атомних електростанцій. Це було дуже важливе питання. Було обговорено питання підтримки української енергетичної структури. Зеленський подякував Трампу за просування питання обміну полоненими 

- сказала Лівітт.

Лівітт заявила, що якщо США володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.

Він (Трамп – ред.) сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями 

- сказав Лівітт, згадуючи українські атомні станції, які наразі перебувають під контролем рф.

Завдяки його досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві, американське право власності було б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури 

– сказав Лівітт яку цитує IrishStar.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому невідомо, чи обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор володимир путін під час сьогоднішнього дзвінка питання ЗАЕС, але Україна не дасть, щоб ця станція працювала на окупанта.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, який залучений до переговорної групи Сполучених Штатів щодо припинення вогню у війні рф проти України, Стів Віткофф вказав, що є багато елементів для імплементації припинення вогню, у тому числі потенційна угода про Чорне море, доступ до портів та Запорізька АЕС.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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