Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

Президент Дональд Трамп сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що США можуть бути дуже корисними в управлінні українськими АЕС. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, передає УНН.

Були обговорені питання інфраструктури атомних електростанцій. Це було дуже важливе питання. Було обговорено питання підтримки української енергетичної структури. Зеленський подякував Трампу за просування питання обміну полоненими

Лівітт заявила, що якщо США володітимуть українськими АЕС, це було б найкращим захистом для цих об'єктів.

Він (Трамп – ред.) сказав, що США можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями