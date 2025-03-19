Трамп заявил, что США могут быть полезными в управлении украинскими АЭС
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США могут быть полезными в управлении украинскими АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила, что если США будут владеть украинскими АЭС, это было бы лучшей защитой для этих объектов.
Президент Дональд Трамп сказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США могут быть очень полезны в управлении украинскими АЭС. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга, передает УНН.
Были обсуждены вопросы инфраструктуры атомных электростанций. Это был очень важный вопрос. Был обсужден вопрос поддержки украинской энергетической структуры. Зеленский поблагодарил Трампа за продвижение вопроса обмена пленными
Ливитт заявила, что если США будут владеть украинскими АЭС, это было бы лучшей защитой для этих объектов.
Он (Трамп – ред.) сказал, что США могут быть очень полезны в управлении этими станциями
Благодаря его опыту в электроэнергетике и коммунальном хозяйстве, американское право собственности было бы лучшей защитой этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, обсуждали ли президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин во время сегодняшнего звонка вопрос ЗАЭС, но Украина не даст, чтобы эта станция работала на оккупанта.
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа, который привлечен к переговорной группе Соединенных Штатов по прекращению огня в войне рф против Украины, Стив Виткофф указал, что есть много элементов для имплементации прекращения огня, в том числе потенциальное соглашение о Черном море, доступ к портам и Запорожская АЭС.