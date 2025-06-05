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Financial Times

Зеленский подписал закон об использовании гуманитарного транспорта громадами

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Президент подписал закон, который позволяет громадам использовать в качестве гуманитарной помощи общественный транспорт экологического стандарта не ниже Евро-3. Закон также регулирует вопрос передачи транспорта между громадами.

Зеленский подписал закон об использовании гуманитарного транспорта громадами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским общинам официально использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи. В перечень входят автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы и вагоны метро, ​​соответствующие экологическому стандарту не ниже Евро-3. Закон также предусматривает возможность передачи этого транспорта между коммунальными предприятиями разных общин.

Об этом сообщает УкрАвтопром передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, разрешающий общинам использовать общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи. Это автобусы (не ниже стандарта экологичности Евро-3), троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро

- говорится в заметке.

Закон также регулирует вопросы передачи такого транспорта коммунальным предприятиям других общин. 

Добавим

Верховная Рада поддержала 278 голосами законопроект №12177-1, разблокирующий возможность использовать гуманитарный транспорт для перевозки пассажиров. Этим законопроектом проблему простоя автомобилей планируют устранить на время военного положения и еще на год после его завершения. 

Алена Уткина

Алена Уткина

Обществополитика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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