Зеленский подписал закон об использовании гуманитарного транспорта громадами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий украинским общинам официально использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи. В перечень входят автобусы, трамваи, троллейбусы, электробусы и вагоны метро, ​​соответствующие экологическому стандарту не ниже Евро-3. Закон также предусматривает возможность передачи этого транспорта между коммунальными предприятиями разных общин.

Об этом сообщает УкрАвтопром передает УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, разрешающий общинам использовать общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи. Это автобусы (не ниже стандарта экологичности Евро-3), троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро - говорится в заметке.

Закон также регулирует вопросы передачи такого транспорта коммунальным предприятиям других общин.

Добавим

Верховная Рада поддержала 278 голосами законопроект №12177-1, разблокирующий возможность использовать гуманитарный транспорт для перевозки пассажиров. Этим законопроектом проблему простоя автомобилей планируют устранить на время военного положения и еще на год после его завершения.