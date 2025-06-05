Зеленський підписав закон про використання гуманітарного транспорту громадами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українським громадам офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги. До переліку входять автобуси, трамваї, тролейбуси, електробуси та вагони метро, які відповідають екологічному стандарту не нижче Євро-3. Закон також передбачає можливість передачі цього транспорту між комунальними підприємствами різних громад.

Про це повідомляє УкрАвтопром передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон, що дозволяє громадам використовувати громадський транспорт, отриманий у якості гуманітарної допомоги. Це автобуси (не нижче стандарту екологічності Євро-3), тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони метро - ідеться у дописі.

Закон також врегульовує питання передачі такого транспорту комунальним підприємствам інших громад.

Додамо

Верховна Рада підтримала 278 голосами законопроєкт №12177-1, який розблоковує можливість використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Цим законопроєктом проблему простоювання автівок планують усунути на час воєнного стану та ще на рік після його завершення.