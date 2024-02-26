Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Киев • УНН
Президент подписал закон, разрешающий демобилизацию военнослужащих срочной службы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал поддержанный Верховной Радой закон о демобилизации срочников, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
"26.02.2024 возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Как сообщали в Минобороны, со дня, когда начнет действовать законопроект (№11035), военнослужащие срочной службы, конечный срок службы которых пришелся на время действия военного положения, должны быть уволены в запас, если не выразят желание продолжить службу по контракту. Те военнослужащие, которые будут уволены в запас, будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев со дня увольнения.
Дополнение
Верховная Рада поддержала президентский законопроект об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения 23 февраля.
Зеленский подписал закон о демобилизации срочников
Президент подписал закон, разрешающий демобилизацию военнослужащих срочной службы.
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