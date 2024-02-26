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Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 14:28  •  9860 просмотра

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Президент подписал закон, разрешающий демобилизацию военнослужащих срочной службы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поддержанный Верховной Радой закон о демобилизации срочников, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"26.02.2024 возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Как сообщали в Минобороны, со дня, когда начнет действовать законопроект (№11035), военнослужащие срочной службы, конечный срок службы которых пришелся на время действия военного положения, должны быть уволены в запас, если не выразят желание продолжить службу по контракту. Те военнослужащие, которые будут уволены в запас, будут иметь отсрочку от мобилизации на 12 месяцев со дня увольнения.

Дополнение

Верховная Рада поддержала президентский законопроект об увольнении в запас срочников после завершения срока военной службы во время военного положения 23 февраля.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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