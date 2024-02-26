Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Київ • УНН
Президент підписав закон, що дозволяє демобілізацію військовослужбовців строкової служби.
Президент України Володимир Зеленський підписав підтриманий Верховною Радою закон про демобілізацію строковиків, повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
"26.02.2024 повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Як повідомляли у Міноборони, з дня, коли почне діяти законопроєкт (№11035), військовослужбовці строкової служби, кінцевий термін служби яких припав на час дії воєнного стану, мають бути звільнені в запас, якщо не висловлять бажання продовжити службу за контрактом. Ті військовослужбовці, які будуть звільнені в запас, матимуть відстрочку від мобілізації на 12 місяців від дня звільнення.
Доповнення
Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану 23 лютого.