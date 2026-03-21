Зеленский почтил память воинов, погибших в битвах за Мощун

Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших во время обороны и освобождения поселка Мощун Киевской области, где в 2022 году велись ожесточенные бои с российскими захватчиками. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Глава государства подчеркнул, что очень важно и правильно – чтить героев, которые защитили Киевщину и все наше государство.

Помним и всегда будем благодарны нашим воинам за подвиг и отвагу. Они сделали самое главное – дали нашим детям возможность жить в свободной Украине. Продолжаем борьбу, чтобы эта война закончилась справедливо