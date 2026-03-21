Зеленский почтил память воинов, погибших в битвах за Мощун
Киев • УНН
Президент посетил Киевскую область для чествования воинов, которые обороняли и освобождали поселок Мощун. Глава государства отметил важность подвига героев.
Президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших во время обороны и освобождения поселка Мощун Киевской области, где в 2022 году велись ожесточенные бои с российскими захватчиками. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.
Почтил память воинов, погибших во время обороны и освобождения села Мощун
Глава государства подчеркнул, что очень важно и правильно – чтить героев, которые защитили Киевщину и все наше государство.
Помним и всегда будем благодарны нашим воинам за подвиг и отвагу. Они сделали самое главное – дали нашим детям возможность жить в свободной Украине. Продолжаем борьбу, чтобы эта война закончилась справедливо
