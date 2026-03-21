Зеленский попрощался с Патриархом Филаретом и оценил его роль в истории Украины
Киев • УНН
Президент принял участие в церемонии прощания с Патриархом Филаретом. Глава государства отметил его вклад в развитие поместной церкви и независимости.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принял участие в церемонии прощания с недавно скончавшимся Патриархом Филаретом. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
Глава государства отметил выдающуюся роль Патриарха Филарета в истории Украины и становлении ее духовной независимости.
Он приложил много усилий, чтобы в Украине была своя поместная церковь. Без его настойчивости и смелости невозможно представить историю украинской самостоятельности, нашей духовной независимости и построения действительно своего сильного государства
Президент подчеркнул, что память о Патриархе Филарете сохранится, а его вклад в развитие украинского государства и церкви останется весомым для будущих поколений.
Помним. Чтим. Будем благодарны. Царство Небесное
Патриарх Филарет, возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата, скончался на 98-м году жизни 20 марта.