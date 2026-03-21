21 березня, 12:15 • 13702 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28759 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35693 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 55083 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78657 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43758 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41168 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34078 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50260 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20889 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Зеленський попрощався з Патріархом Філаретом та оцінив його роль в історії України

Київ • УНН

 • 4444 перегляди

Президент взяв участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом. Глава держави відзначив його внесок у розбудову помісної церкви та незалежності.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський сьогодні взяв участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом, який нещодавно помер. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Глава держави наголосив на визначній ролі Патріарха Філарета в історії України та становленні її духовної незалежності.

Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави

- зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що пам’ять про Патріарха Філарета збережеться, а його внесок у розвиток української держави та церкви залишиться вагомим для майбутніх поколінь.

Пам’ятаємо. Шануємо. Будемо вдячні. Царство Небесне

- додав він.

Нагадаємо

Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя 20 березня.

Андрій Тимощенков

