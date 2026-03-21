Зеленський попрощався з Патріархом Філаретом та оцінив його роль в історії України
Київ • УНН
Президент взяв участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом. Глава держави відзначив його внесок у розбудову помісної церкви та незалежності.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні взяв участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом, який нещодавно помер. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Глава держави наголосив на визначній ролі Патріарха Філарета в історії України та становленні її духовної незалежності.
Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави
Президент підкреслив, що пам’ять про Патріарха Філарета збережеться, а його внесок у розвиток української держави та церкви залишиться вагомим для майбутніх поколінь.
Пам’ятаємо. Шануємо. Будемо вдячні. Царство Небесне
Патріарх Філарет, який очолював Українську православну церкву Київського патріархату, помер на 98-му році життя 20 березня.