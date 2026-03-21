Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули у битвах за Мощун
Київ • УНН
Президент відвідав Київщину для вшанування воїнів які обороняли та звільняли селище Мощун. Глава держави наголосив на важливості подвигу героїв.
Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять військовослужбовців, які загинули під час оборони та звільнення селища Мощун Київської області, де у 2022 році велися запеклі бої з російськими загарбниками. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Глава держави наголосив, що дуже важливо і правильно – вшановувати героїв, які захистили Київщину і всю нашу державу.
Памʼятаємо і завжди будемо вдячні нашим воїнам за подвиг і відвагу. Вони зробили найголовніше – дали нашим дітям можливість жити у вільній Україні. Продовжуємо боротьбу, щоб ця війна закінчилася справедливо
