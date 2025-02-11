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Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Киев  •  УНН

 • 15170 просмотра

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Президент Украины планирует предложить россии обменять территории курской области на часть украинских земель. Зеленский не уточнил, какую именно территорию Украины будет просить в обмен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить россии прямой обмен территорий курской области на часть территорий Украины. Об этом он заявил в интервью Guardian, передает УНН.

Если Трампу все-таки удастся посадить Украину и россию за стол переговоров, Зеленский сказал, что планирует предложитьроссии прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживал в Курской области рф с момента начала внезапного наступления там шесть месяцев назад.

Мы поменяем одну территорию на другую 

- сказал Зеленский, но добавил, что не знает, какую часть оккупированной россией территории Украина будет просить взамен.

"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета", - подчеркнул он.

Дополнение

Зеленский заявлял, что операция в курской области рф - это очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами Глобального Юга.

ВСУ продвинулись в Курской области РФ, оккупанты в четырех населенных пунктах - DeepState08.02.25, 02:24 • 30975 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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