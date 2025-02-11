Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
Киев • УНН
Президент Украины планирует предложить россии обменять территории курской области на часть украинских земель. Зеленский не уточнил, какую именно территорию Украины будет просить в обмен.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить россии прямой обмен территорий курской области на часть территорий Украины. Об этом он заявил в интервью Guardian, передает УНН.
Если Трампу все-таки удастся посадить Украину и россию за стол переговоров, Зеленский сказал, что планирует предложитьроссии прямой обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживал в Курской области рф с момента начала внезапного наступления там шесть месяцев назад.
Мы поменяем одну территорию на другую
"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета", - подчеркнул он.
Дополнение
Зеленский заявлял, что операция в курской области рф - это очень сильный козырь во всех переговорах, особенно со странами Глобального Юга.
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