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Зеленський планує запропонувати рф обмін територій Курщини на частину територій України

Зеленський планує запропонувати рф обмін територій Курщини на частину територій України

Київ • УНН

 • 124592 перегляди

Президент України планує запропонувати росії обміняти території курської області на частину українських земель. Зеленський не уточнив, яку саме територію України проситиме в обмін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує запропонувати росії прямий обмін територій курської області на частину територій України. Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Якщо Трампу все-таки вдасться посадити Україну та росію за стіл переговорів, Зеленський сказав, що планує запропонувати росії прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримував у Курській області рф з моменту початку раптового наступу там шість місяців тому.

Ми поміняємо одну територію на іншу 

– сказав Зеленський, але додав, що не знає, яку частину окупованої росією території Україна проситиме натомість.

"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", – наголосив він.

Доповнення

Зеленський заявляв, що операція в курській області рф - це дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами Глобального Півдня.

ЗСУ просунулись у Курській області рф, окупанти в чотирьох населених пунктах - DeepState08.02.25, 02:24 • 31875 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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