Зеленський планує запропонувати рф обмін територій Курщини на частину територій України
Київ • УНН
Президент України планує запропонувати росії обміняти території курської області на частину українських земель. Зеленський не уточнив, яку саме територію України проситиме в обмін.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує запропонувати росії прямий обмін територій курської області на частину територій України. Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН.
Якщо Трампу все-таки вдасться посадити Україну та росію за стіл переговорів, Зеленський сказав, що планує запропонувати росії прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримував у Курській області рф з моменту початку раптового наступу там шість місяців тому.
Ми поміняємо одну територію на іншу
"Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", – наголосив він.
Доповнення
Зеленський заявляв, що операція в курській області рф - це дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами Глобального Півдня.
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