ЗСУ просунулись у Курській області рф, окупанти в чотирьох населених пунктах - DeepState

Сили Оборони України просунулися в Курській області. Водночас ворогу вдалось просунутись в кількох населених пунктах. Інформація про з'явилась на інтерактивній мапі бойових дій OSINT-проєкту DeepState в Telegram, передає УНН.

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В суботу, 08 лютого в 00:33 DeepState оновив мапу бойових дій та повідомив, що українські війська просунулися біля Черкаської Конопельки (село в Суджанському районі Курської області російської федерації).

Аналітики OSINT-проєкту також повідомили про успіхи ворога.

Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці - йдеться у дописі.

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