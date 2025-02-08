ЗСУ просунулись у Курській області рф, окупанти в чотирьох населених пунктах - DeepState

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Київ • УНН

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Українські війська здійснили просування біля Черкаської Конопельки в Курській області рф. Водночас ворог просунувся в районі Ямполівки, Ступочок, Торецька та Андріївки.

Сили Оборони України просунулися в Курській області. Водночас ворогу вдалось просунутись в кількох населених пунктах. Інформація про з'явилась на інтерактивній мапі бойових дій OSINT-проєкту DeepState в Telegram, передає УНН.

Деталі

В суботу, 08 лютого в 00:33 DeepState оновив мапу бойових дій та повідомив, що українські війська просунулися біля Черкаської Конопельки (село в Суджанському районі Курської області російської федерації).

Аналітики OSINT-проєкту також повідомили про успіхи ворога.

Ворог просунувся біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці

- йдеться у дописі.

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