ВСУ продвинулись в Курской области РФ, оккупанты в четырех населенных пунктах - DeepState

Силы Обороны Украины продвинулись в Курской области. В то же время врагу удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах. Информация об этом появилась на интерактивной карте боевых действий OSINT-проекта DeepState в Telegram, передает УНН.

Детали

В субботу, 08 февраля в 00:33 DeepState обновил карту боевых действий и сообщил, что украинские войска продвинулись возле Черкасской Конопельки (село в Суджанском районе Курской области российской федерации).

Аналитики OSINT-проекта также сообщили о б успехах врага.

Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке - говорится в заметке.

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