ВСУ продвинулись в Курской области РФ, оккупанты в четырех населенных пунктах - DeepState
Киев • УНН
Украинские войска осуществили продвижение возле Черкасской Конопельки в Курской области РФ. В то же время враг продвинулся в районе Ямполовки, Ступочек, Торецка и Андреевки.
Силы Обороны Украины продвинулись в Курской области. В то же время врагу удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах. Информация об этом появилась на интерактивной карте боевых действий OSINT-проекта DeepState в Telegram, передает УНН.
Детали
В субботу, 08 февраля в 00:33 DeepState обновил карту боевых действий и сообщил, что украинские войска продвинулись возле Черкасской Конопельки (село в Суджанском районе Курской области российской федерации).
Аналитики OSINT-проекта также сообщили о б успехах врага.
Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке
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