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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
21:01 • 35875 просмотра

Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе
7 февраля, 18:07 • 77184 просмотра

Трамп анонсировал возможную встречу с Зеленским на следующей неделе

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В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО
7 февраля, 16:05 • 101518 просмотра

В ВР прокомментировали ситуацию с нардепами-беглецами и сидящими в СИЗО

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы
7 февраля, 14:58 • 105718 просмотра

Ротации, новые правила контрактов, отмена срочной службы: в Украине планируют изменить правила военной службы

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Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
7 февраля, 14:19 • 105381 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

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МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
7 февраля, 09:05 • 107062 просмотра

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Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 123622 просмотра

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7 февраля, 07:23 • 111625 просмотра

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ВСУ продвинулись в Курской области РФ, оккупанты в четырех населенных пунктах - DeepState

ВСУ продвинулись в Курской области РФ, оккупанты в четырех населенных пунктах - DeepState

Киев  •  УНН

 • 4322 просмотра

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Украинские войска осуществили продвижение возле Черкасской Конопельки в Курской области РФ. В то же время враг продвинулся в районе Ямполовки, Ступочек, Торецка и Андреевки.

Силы Обороны Украины продвинулись в Курской области. В то же время врагу удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах. Информация об этом появилась на интерактивной карте боевых действий OSINT-проекта DeepState в Telegram, передает УНН.

Детали

В субботу, 08 февраля в 00:33 DeepState обновил карту боевых действий и сообщил, что украинские войска продвинулись возле Черкасской Конопельки (село в Суджанском районе Курской области российской федерации).

Аналитики OSINT-проекта также сообщили о б успехах врага.

Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке

- говорится в заметке.

Генштаб о ситуации на фронте: 116 столкновений и сотни уничтоженных оккупантов за сутки07.02.25, 21:15 • 13735 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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