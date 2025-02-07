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Генштаб о ситуации на фронте: 116 столкновений и сотни уничтоженных оккупантов за сутки

Генштаб о ситуации на фронте: 116 столкновений и сотни уничтоженных оккупантов за сутки

Киев  •  УНН

 • 4350 просмотра

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За сутки произошло 116 боевых столкновений, ВСУ отбили многочисленные атаки на разных направлениях. Противник нанес 90 авиаударов и запустил 961 дрон-камикадзе, потеряв 250 оккупантов на Покровском направлении.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 23 атаки российских захватчиков, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

«Российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 149 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 961 дрон-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник девять раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили все атаки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполовка. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское противник совершил 13 попыток продвинуться вперед, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боестолкновения вблизи Часового Яра и Предтечино. Бои не завершены.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка. Украинские воины отбили все атаки врага.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное. До сих пор продолжается один бой.

Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 250 оккупантов, 131 из них - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 17 единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла и РСЗО «БМ-21 Град», также повредили автомобиль, две артиллерийские системы, танк и реактивную систему залпового огня противника.

На Новопавловском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 23 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Более трети боев - на двух направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий06.02.25, 08:29 • 26518 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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