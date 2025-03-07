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Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на энергетику: первыми шагами к миру нужно заставить россию прекратить такие удары

Киев • УНН

 • 15968 просмотра

Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, выпустив 70 ракет и 200 дронов. Впервые в защите украинского неба приняли участие F-16 и французские Mirage-2000. Зеленский подчеркнул, что для мира необходимо заставить Россию прекратить удары по гражданским объектам.

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на энергетику: первыми шагами к миру нужно заставить россию прекратить такие удары

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массовую атаку рф против энергетики, которую впервые вместе отражали F-16 и Mirage-2000, указав, что "первым шагом к установлению реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть россии, к прекращению именно таких ударов против жизни", пишет УНН.

Детали

"Прошлой ночью российская армия осуществила очередную массовую атаку против нашей энергетики. Под ударом оказались различные объекты в нескольких регионах – на Одесщине, Полтавщине, Черниговщине, Тернопольщине", - написал Зеленский в соцсетях, показав последствия атаки рф.

С его слов, всего россияне применили почти 70 ракет – крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. "Все это – против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас повсюду, где это необходимо, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий", - отметил Президент. В Харькове, по его словам, российская ракета попала рядом с домом. "Люди пострадали. Оказана необходимая помощь", - указал он.

"Для защиты украинского неба сегодня были задействованы самолеты F-16 и предоставлены Францией Mirage-2000. В частности, "миражи" успешно отработали против российских крылатых ракет. Спасибо! Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы", - заметил Зеленский.

Первым шагом к установлению реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть россии, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишина в небе – запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишина на море – реальная гарантия нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача – принудить россию остановить войну

- подчеркнул Зеленский.

Над Украиной сбито 34 из 67 ракет и 100 из 194 дронов, запущенных рф: F-16 и Mirage-2000 впервые вместе защищали украинское небо07.03.2025, 10:29 • 15515 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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