Зеленский отреагировал на ночную атаку рф на энергетику: первыми шагами к миру нужно заставить россию прекратить такие удары

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную массовую атаку рф против энергетики, которую впервые вместе отражали F-16 и Mirage-2000, указав, что "первым шагом к установлению реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть россии, к прекращению именно таких ударов против жизни", пишет УНН.

Детали

"Прошлой ночью российская армия осуществила очередную массовую атаку против нашей энергетики. Под ударом оказались различные объекты в нескольких регионах – на Одесщине, Полтавщине, Черниговщине, Тернопольщине", - написал Зеленский в соцсетях, показав последствия атаки рф.

С его слов, всего россияне применили почти 70 ракет – крылатых и баллистических, а также почти две сотни ударных дронов. "Все это – против инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнь. Сейчас повсюду, где это необходимо, продолжаются ремонтные и восстановительные работы. К сожалению, есть повреждения и обычных жилых зданий", - отметил Президент. В Харькове, по его словам, российская ракета попала рядом с домом. "Люди пострадали. Оказана необходимая помощь", - указал он.

"Для защиты украинского неба сегодня были задействованы самолеты F-16 и предоставлены Францией Mirage-2000. В частности, "миражи" успешно отработали против российских крылатых ракет. Спасибо! Также отмечу за результат наши зенитные ракетные войска, армейскую авиацию, все наши подразделения РЭБ и мобильные огневые группы", - заметил Зеленский.

Первым шагом к установлению реального мира должно быть принуждение единственного источника этой войны, то есть россии, к прекращению именно таких ударов против жизни. И это реально проконтролировать. Тишина в небе – запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб. А также тишина на море – реальная гарантия нормального судоходства. Украина готова пройти путь к миру, и именно Украина хочет мира с первой же секунды этой войны. Задача – принудить россию остановить войну