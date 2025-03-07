Зеленський відреагував на нічну атаку рф на енергетику: першими кроками для миру треба змусити росію припинити такі удари

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф проти енергетики, яку вперше разом відбивали F-16 та Mirage-2000, вказавши, що "першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто росії, до припинення саме таких ударів проти життя", пише УНН.

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"Минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині", - написав Зеленський у соцмережах, показавши наслідки атаки рф.

З його слів, загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів. "Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель", - зазначив Президента. У Харкові, з його слів, російська ракета влучила поруч із будинком. "Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - вказав він.

"Для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000. Зокрема "міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Дякую! Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи", - зауважив Зеленський.

Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити росію зупинити війну