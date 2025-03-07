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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35732 перегляди

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Зеленський відреагував на нічну атаку рф на енергетику: першими кроками для миру треба змусити росію припинити такі удари

Київ • УНН

 • 15980 перегляди

Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, випустивши 70 ракет та 200 дронів. Вперше в захисті українського неба взяли участь F-16 та французькі Mirage-2000. Зеленський наголосив, що для миру необхідно змусити росію припинити удари по цивільних об'єктах.

Зеленський відреагував на нічну атаку рф на енергетику: першими кроками для миру треба змусити росію припинити такі удари

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф проти енергетики, яку вперше разом відбивали F-16 та Mirage-2000, вказавши, що "першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто росії, до припинення саме таких ударів проти життя", пише УНН.

Деталі

"Минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині", - написав Зеленський у соцмережах, показавши наслідки атаки рф.

З його слів, загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже дві сотні ударних дронів. "Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель", - зазначив Президента. У Харкові, з його слів, російська ракета влучила поруч із будинком. "Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - вказав він.

"Для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000. Зокрема "міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Дякую! Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи", - зауважив Зеленський.

Першими кроками для встановлення реального миру має бути примус єдиного джерела цієї війни, тобто росії, до припинення саме таких ударів проти життя. І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити росію зупинити війну

- підкреслив Зеленський.

Над Україною збито 34 з 67 ракет та 100 з 194 дронів, запущених рф: F-16 та Mirage-2000 вперше разом захищали українське небо07.03.25, 10:29 • 15527 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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