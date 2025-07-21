Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских посольств, определив пять ключевых приоритетов для дипломатии. Среди них - оружие, российские активы, интеграция с ЕС и НАТО, переговоры для окончания войны и связь украинцев за границей с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собрал совещание послов и определил пять приоритетов для украинской дипломатии, пишет УНН.
Встретился с руководителями украинских посольств и определил ключевые приоритеты для нашей дипломатии
Президент назвал пять приоритетов:
- "первое – оружие. Сейчас ключевое – это дроны, все типы дронов. На уровне посольств нужно максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования";
- "второе – российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну";
- "третье – интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений по безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами";
- "четвертое – больше динамики в переговорах для окончания войны. Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены россией, и подготовка встречи лидеров;
- "пятое – должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за границей и может быть обеспечено, должно быть обеспечено".
"Спасибо всем, кто работает именно так", - отметил Глава государства.
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