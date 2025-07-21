Зеленский определил пять приоритетов для украинской дипломатии: детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что собрал совещание послов и определил пять приоритетов для украинской дипломатии, пишет УНН.

Встретился с руководителями украинских посольств и определил ключевые приоритеты для нашей дипломатии - написал Зеленский в соцсетях.

Президент назвал пять приоритетов:

"первое – оружие. Сейчас ключевое – это дроны, все типы дронов. На уровне посольств нужно максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования";

"второе – российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну";

"третье – интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних соглашений по безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами";

"четвертое – больше динамики в переговорах для окончания войны. Возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены россией, и подготовка встречи лидеров;

"пятое – должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за границей и может быть обеспечено, должно быть обеспечено".

"Спасибо всем, кто работает именно так", - отметил Глава государства.

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