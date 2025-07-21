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Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі

Київ • УНН

 • 3060 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками українських посольств, визначивши п'ять ключових пріоритетів для дипломатії. Серед них — зброя, російські активи, інтеграція з ЄС і НАТО, переговори для закінчення війни та зв'язок українців за кордоном з Україною.

Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зібрав нараду послів і визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії, пише УНН.

Зустрівся з керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для нашої дипломатії

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент назвав п'ять пріоритетів:

  • "перше – зброя. Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування";
    • "друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну";
      • "третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами";
        • "четверте – більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені росією, та підготовка зустрічі лідерів;
          • "п’яте – маємо зберігати зв’язок усіх наших людей з Україною. Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено".

            "Дякую всім, хто працює саме так", - зазначив Глава держави.

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            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

            Політика
            НАТО
            Європейський Союз
            Володимир Зеленський
            Україна
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