Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зібрав нараду послів і визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії, пише УНН.

Зустрівся з керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для нашої дипломатії - написав Зеленський у соцмережах.

Президент назвав п'ять пріоритетів:

"перше – зброя. Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування";

"друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну";

"третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами";

"четверте – більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені росією, та підготовка зустрічі лідерів;

"п’яте – маємо зберігати зв’язок усіх наших людей з Україною. Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено".

"Дякую всім, хто працює саме так", - зазначив Глава держави.

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