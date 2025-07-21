Зеленський визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії: деталі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками українських посольств, визначивши п'ять ключових пріоритетів для дипломатії. Серед них — зброя, російські активи, інтеграція з ЄС і НАТО, переговори для закінчення війни та зв'язок українців за кордоном з Україною.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зібрав нараду послів і визначив п'ять пріоритетів для української дипломатії, пише УНН.
Зустрівся з керівниками українських посольств і визначив ключові пріоритети для нашої дипломатії
Президент назвав п'ять пріоритетів:
- "перше – зброя. Зараз ключове – це дрони, всі типи дронів. На рівні посольств треба максимально підтримувати пошук додаткового фінансування";
- "друге – російські активи, посилення та синхронізація санкцій, конкретна відповідальність за війну";
- "третє – інтеграція з ЄС і НАТО, реалізація двосторонніх безпекових угод, особлива увага нашим спеціальним форматам співпраці з партнерами";
- "четверте – більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені росією, та підготовка зустрічі лідерів;
- "п’яте – маємо зберігати зв’язок усіх наших людей з Україною. Все, що потрібно для наших людей за кордоном і може бути забезпечено, повинно бути забезпечено".
"Дякую всім, хто працює саме так", - зазначив Глава держави.
Зеленський призначив нових послів у 16 країнах та міжнародних організаціях: укази21.07.25, 12:37 • 42331 перегляд