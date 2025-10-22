Зеленский одобрил увеличение оборонного бюджета почти на 325 млрд грн: куда и сколько пойдет
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4648-IX об увеличении расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 324,7 млрд грн. Средства будут направлены на ВСУ, закупку оружия, Нацгвардию, Госспецсвязь и другие силовые структуры.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4648-IX) об увеличении расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 324 745,6 млн грн, сообщили в ВР, пишет УНН.
Подробности
Речь идет об изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
Предусмотрены следующие расходы:
- 210,9 млрд грн — ВСУ;
- 99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
- 8,1 млрд грн — Национальной гвардии;
- 4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
- 1,3 млрд грн — для СБУ;
- 918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта;
- 83 млн грн — Государственной пограничной службе;
- 28,8 млн грн — для ГУР МО;
- 8 млн грн — для СВР.
Треть оборонного бюджета Украины 2026 года будет направлена на закупку оружия - Подласа19.09.25, 20:53 • 4952 просмотра