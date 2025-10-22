$41.740.01
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 15680 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 18293 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 28703 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается
21 октября, 21:57 • 41514 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решение
21 октября, 19:58 • 41847 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34073 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31530 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 32607 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 63263 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
Актуальное
Зеленский одобрил увеличение оборонного бюджета почти на 325 млрд грн: куда и сколько пойдет

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4648-IX об увеличении расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на 324,7 млрд грн. Средства будут направлены на ВСУ, закупку оружия, Нацгвардию, Госспецсвязь и другие силовые структуры.

Зеленский одобрил увеличение оборонного бюджета почти на 325 млрд грн: куда и сколько пойдет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4648-IX) об увеличении расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 324 745,6 млн грн, сообщили в ВР, пишет УНН.

Подробности

Речь идет об изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Предусмотрены следующие расходы:

  • 210,9 млрд грн — ВСУ;
    • 99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
      • 8,1 млрд грн — Национальной гвардии;
        • 4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
          • 1,3 млрд грн — для СБУ;
            • 918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта;
              • 83 млн грн — Государственной пограничной службе;
                • 28,8 млн грн — для ГУР МО;
                  • 8 млн грн — для СВР.

                    Треть оборонного бюджета Украины 2026 года будет направлена на закупку оружия - Подласа19.09.25, 20:53 • 4952 просмотра

                    Юлия Шрамко

                    Война в УкраинеПолитика
