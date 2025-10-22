Зеленський схвалив збільшення оборонного бюджету на майже 325 млрд грн: куди і скільки піде
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4648-IX про збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону на 324,7 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на ЗСУ, закупівлю зброї, Нацгвардію, Держспецзв'язку та інші силові структури.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4648-IX) про збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону у сумі 324 745,6 млн грн, повідомили у ВР, пише УНН.
Деталі
Йдеться про зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
Передбачено такі видатки:
- 210,9 млрд грн — ЗСУ;
- 99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
- 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
- 4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
- 1,3 млрд грн — для СБУ;
- 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;
- 83 млн грн — Державній прикордонній службі;
- 28,8 млн грн — для ГУР МО;
- 8 млн грн — для СЗР.
Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа19.09.25, 20:53 • 4952 перегляди