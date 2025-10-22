$41.740.01
07:30 • 5682 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 16355 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 18796 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 29179 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 41890 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 42010 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34173 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31551 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 32619 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 63619 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Зеленський схвалив збільшення оборонного бюджету на майже 325 млрд грн: куди і скільки піде

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4648-IX про збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону на 324,7 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на ЗСУ, закупівлю зброї, Нацгвардію, Держспецзв'язку та інші силові структури.

Зеленський схвалив збільшення оборонного бюджету на майже 325 млрд грн: куди і скільки піде

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№4648-IX) про збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону у сумі 324 745,6 млн грн, повідомили у ВР, пише УНН.

Деталі

Йдеться про зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Передбачено такі видатки:

  • 210,9 млрд грн — ЗСУ;
    • 99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ;
      • 8,1 млрд грн — Національній гвардії;
        • 4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку;
          • 1,3 млрд грн — для СБУ;
            • 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту;
              • 83 млн грн — Державній прикордонній службі;
                • 28,8 млн грн — для ГУР МО;
                  • 8 млн грн — для СЗР.

                    Третина оборонного бюджету України 2026 року буде спрямована на закупівлю зброї - Підласа19.09.25, 20:53 • 4952 перегляди

                    Юлія Шрамко

                    Війна в УкраїніПолітика
