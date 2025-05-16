Зеленский объяснил, как рф может построить хотя бы минимальный уровень доверия в процессе переговоров

Для того, чтобы построить хотя бы минимальный уровень доверия к россии в процессе переговоров, кремлю нужно, в частности, вернуть украинских детей и гражданских, которые в плену у рф. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Албании, передает УНН.

Детали

россияне отправляют людей без полномочий на переговоры и именно это разрушает суть дипломатии. Если окажется, что российская делегация это просто театр, то мир должен отреагировать. Должна быть мощная реакция, в том числе санкции против российского энергетического сектора и банков. Нужно продолжать наращивать давление пока не будет достигнут прогресс - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина готова предпринимать все реалистичные шаги, чтобы закончить эту войну.

Нам нужно полное прекращение убийств, чтобы дать настоящий шанс дипломатии. Также нам нужно построить хотя бы минимальный уровень доверия в процессе переговоров. Это можно сделать через обмен военнопленных, через возвращение украинских детей, которые были вывезены в россию и через отдачу гражданских пленников. Нам нужно также четко очертить, какие проблемы нужно решить на уровне лидеров, а не на самом низком уровне - отметил Зеленский.

Дополнение

Турецкая, американская и украинская делегации встретились во дворце Долмабахче в Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в рамках российско-украинских мирных переговоров 15 мая около 10:45. Переговоры продолжались до ориентировочно 12 часов.

Трехсторонняя встреча Турция-россия-Украина, которая состоится там же, была запланирована на 12:30. Но российская делегация прибыла на место с опозданием. Встреча стартовала около 13:36.

По данным СМИ, Украина обвинила россию в подрыве переговоров, требуя их проведения без США и Турции. Впоследствии СМИ сообщили, что представитель Турции остался на переговорах.

Это первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хоть сам их перед этим предложил, и взамен отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.