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Зеленський пояснив, як рф може збудувати хоча б мінімальний рівень довіри в процесі переговорів

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Володимир Зеленський заявив, що росія повинна повернути українських дітей та цивільних для побудови довіри. Також він додав, що Україна готова до реалістичних кроків для завершення війни.

Зеленський пояснив, як рф може збудувати хоча б мінімальний рівень довіри в процесі переговорів

Для того, щоб збудувати хоча б мінімальний рівень довіри до росії в процесі переговорів, кремлю потрібно, зокрема, повернути українських дітей та цивільних, які в полоні у рф. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті в Албанії, передає УНН.

Деталі

росіяни відправляють людей без повноважень на переговори і саме це руйнує суть дипломатії. Якщо виявиться, що російська делегація це просто театр, то світ має відреагувати. Має бути потужна реакція, в тому числі санкції проти російського енергетичного сектору та банків. Потрібно продовжувати нарощувати тиск допоки не буде досягнуто прогресу

- сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна готова вживати всіх реалістичних кроків, щоб закінчити цю війну.

Нам потрібне повне припинення вбивств, щоб дати справжній шанс дипломатії. Також нам потрібно збудувати хоча б мінімальний рівень довіри в процесі переговорів. Це можна зробити через обмін військовополонених, через повернення українських дітей, які були вивезені до росії й через віддачу цивільних бранців. Нам потрібно також чітко окреслити, які проблеми потрібно вирішити на рівні лідерів, а не на найнижчому рівні

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Турецька, американська та українська делегації зустрілися в палаці Долмабахче в Стамбулі під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана у межах російсько-українських мирних переговорів 15 травня близько 10:45. Переговори тривали до орієнтовно 12 години.

Тристороння зустріч Туреччина-росія-Україна, яка відбудеться там же, була запланована на 12:30. Але російська делегація прибула на місце із запізненням. Зустріч стартувала близько 13:36.

За даними ЗМІ, Україна звинуватила росію в підриві переговорів, вимагаючи їх проведення без США та Туреччини. Згодом ЗМІ повідомили, що представник Туреччини залишився на переговорах.

Це перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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