Зеленский обсудит с премьером Британии новую миротворческую миссию в Украине

Президент Украины готовится к встрече с премьер-министром Великобритании, во время которой одним из ключевых вопросов станет инициатива по развертыванию миротворческой миссии в Украине. Об этом Владимир Зеленский сообщил в комментарии по итогам 25-го заседания в формате "Рамштайн", передает УНН.

Детали

По словам Главы Украинского государства, предложение по развертыванию миротворческой миссии в Украине может стать частью будущих гарантий безопасности для страны.

Владимир Зеленский отметил, что наличие миротворческого контингента может стать важным компонентом комплексных гарантий безопасности. В то же время он подчеркнул, что только одного международного контингента недостаточно для эффективной защиты Украины от агрессии россии.

Бесспорно, одним контингентом некоторых стран не обойдется. Этого, я считаю, мало. Но то, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности - да - отметил Владимир Зеленский.

Инициатива развертывания миротворческой миссии была впервые озвучена президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Великобритания рассматривает ее положительно. Ожидается, что во время визита британского премьера в Украину стороны подробно обсудят эту тему, в частности возможные форматы и состав миссии.

Эта инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрит на это положительно, но я в деталях буду говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече, она состоится. Он будет с визитом в Украине, у него будет визит в Украину, ну и мы будем говорить. Там есть уже очень серьезные у нас решения между нашими странами - сказал Президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для эффективной защиты страны нужны объединенные гарантии безопасности со стороны как Соединенных Штатов Америки, так и европейских стран. Он также отметил, что пока Украина движется к членству в НАТО, важно создать надежные механизмы безопасности, которые будут включать поддержку со стороны США, ЕС и других международных партнеров.

"Я думаю, что гарантии безопасности мы не можем рассматривать просто европейские. Для Украины против такого врага, как россия, недостаточно европейских гарантий безопасности. Нам нужны объединенные гарантии безопасности Соединенных Штатов Америки и Европы", - сказал Президент.

Напомним

Дипломаты ЕС скептически оценивают возможность размещения европейских миротворцев в Украине без участия США. Основные препятствия - неприятие россией и сложность убедить европейское население.