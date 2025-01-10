Зеленський обговорить з прем'єром Британії нову миротворчу місію в Україні
Київ • УНН
Президент України готується до зустрічі з британським прем'єром для обговорення розгортання миротворчої місії. Ініціатива, започаткована Макроном, розглядається як частина майбутніх гарантій безпеки України.
Президент України готується до зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії, під час якої одним із ключових питань стане ініціатива щодо розгортання миротворчої місії в Україні. Про це Володимир Зеленський повідомив у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн", передає УНН.
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За словами Глави Української держави, пропозиція щодо розгортання миротворчої місії в Україні може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для країни.
Володимир Зеленський зазначив, що наявність миротворчого контингенту може стати важливим компонентом комплексних гарантій безпеки. Водночас він підкреслив, що лише одного міжнародного контингенту недостатньо для ефективного захисту України від агресії росії.
Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так
Ініціатива розгортання миротворчої місії була вперше озвучена президентом Франції Еммануелем Макроном, і Велика Британія розглядає її позитивно. Очікується, що під час візиту британського прем’єра до України сторони докладно обговорять цю тему, зокрема можливі формати та склад місії.
Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивиться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні, у нього буде візит в Україну, ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас рішення між нашими країнами
Володимир Зеленський наголосив, що для ефективного захисту країни потрібні об'єднані гарантії безпеки з боку як Сполучених Штатів Америки, так і європейських країн. Він також зазначив, що поки Україна рухається до членства в НАТО, важливо створити надійні механізми безпеки, які включатимуть підтримку з боку США, ЄС та інших міжнародних партнерів.
"Я думаю, що гарантії безпеки ми не можемо розглядати просто європейські. Для України проти такого ворога, як Росія, недостатньо європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об'єднані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи", — сказав Президент.
Нагадаємо
Дипломати ЄС скептично оцінюють можливість розміщення європейських миротворців в Україні без участі США. Основні перешкоди - неприйняття росією та складність переконати європейське населення.