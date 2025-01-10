Зеленський обговорить з прем'єром Британії нову миротворчу місію в Україні

Президент України готується до зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії, під час якої одним із ключових питань стане ініціатива щодо розгортання миротворчої місії в Україні. Про це Володимир Зеленський повідомив у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн", передає УНН.

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За словами Глави Української держави, пропозиція щодо розгортання миротворчої місії в Україні може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для країни.

Володимир Зеленський зазначив, що наявність миротворчого контингенту може стати важливим компонентом комплексних гарантій безпеки. Водночас він підкреслив, що лише одного міжнародного контингенту недостатньо для ефективного захисту України від агресії росії.

Ініціатива розгортання миротворчої місії була вперше озвучена президентом Франції Еммануелем Макроном, і Велика Британія розглядає її позитивно. Очікується, що під час візиту британського прем’єра до України сторони докладно обговорять цю тему, зокрема можливі формати та склад місії.

Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивиться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні, у нього буде візит в Україну, ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас рішення між нашими країнами