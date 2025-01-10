Зеленський обговорить з прем'єром Британії нову миротворчу місію в Україні

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 96198 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 95439 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 103124 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123718 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 147185 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 136022 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150332 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174284 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220812 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176478 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 122162 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 128267 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 161347 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144490 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 121442 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 96198 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 92941 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 215312 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212685 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 343089 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 14237 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 37449 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 38525 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78891 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102377 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорить з прем'єром Британії нову миротворчу місію в Україні

Зеленський обговорить з прем'єром Британії нову миротворчу місію в Україні

Київ • УНН

 • 28269 перегляди

Президент України готується до зустрічі з британським прем'єром для обговорення розгортання миротворчої місії. Ініціатива, започаткована Макроном, розглядається як частина майбутніх гарантій безпеки України.

Президент України готується до зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії, під час якої одним із ключових питань стане ініціатива щодо розгортання миротворчої місії в Україні. Про це Володимир Зеленський повідомив у коментарі за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн", передає УНН.

Деталі

За словами Глави Української держави, пропозиція щодо розгортання миротворчої місії в Україні може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для країни. 

Володимир Зеленський зазначив, що наявність миротворчого контингенту може стати важливим компонентом комплексних гарантій безпеки. Водночас він підкреслив, що лише одного міжнародного контингенту недостатньо для ефективного захисту України від агресії росії.

Безперечно, одним контингентом деяких країн не обійдеться. Цього, я вважаю, замало. Але те, що це може бути серйозною складовою майбутніх гарантій безпеки – так

- зазначив Володимир Зеленський.

Ініціатива розгортання миротворчої місії була вперше озвучена президентом Франції Еммануелем Макроном, і Велика Британія розглядає її позитивно. Очікується, що під час візиту британського прем’єра до України сторони докладно обговорять цю тему, зокрема можливі формати та склад місії.

Ця ініціатива була започаткована Еммануелем Макроном. Британці дивиться на це позитивно, але я в деталях говоритиму з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі, вона відбудеться. Він буде із візитом в Україні, у нього буде візит в Україну, ну і ми будемо говорити. Там є вже дуже серйозні у нас рішення між нашими країнами

- сказав Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що для ефективного захисту країни потрібні об'єднані гарантії безпеки з боку як Сполучених Штатів Америки, так і європейських країн. Він також зазначив, що поки Україна рухається до членства в НАТО, важливо створити надійні механізми безпеки, які включатимуть підтримку з боку США, ЄС та інших міжнародних партнерів.

"Я думаю, що гарантії безпеки ми не можемо розглядати просто європейські. Для України проти такого ворога, як Росія, недостатньо європейських гарантій безпеки. Нам потрібні об'єднані гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки і Європи", — сказав Президент.

Нагадаємо

Дипломати ЄС скептично оцінюють можливість розміщення європейських миротворців в Україні без участі США. Основні перешкоди - неприйняття росією та складність переконати європейське населення.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітикаНовини Світу
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами