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Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте и финансирование производства дронов

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Главкомом Александром Сырским ситуацию на фронте, в частности на Сумщине, и дальнобойные удары. Рассмотрены запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов, которые будут подписаны на следующей неделе.

Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте и финансирование производства дронов

Президент Украины сегодня обсудил с Главнокомандующим Александром Сырским ситуацию на фронте, в частности в приграничных районах Сумщины. Также рассмотрены темы дальнобойных ударов, производства и поставки дронов для фронта.

Передает УНН со ссылкой на страницу президента Владимира Зеленского в соцсети.

Детали

Президент Украины сообщил о докладе Главнокомандующего Александра Сырского.

Украинские защитники продолжают уничтожение российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях. В то же время тактика российских захватчиков, как отмечено - остается старой.

Враг пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта.

В отчете указано, что Главнокомандующий доложил по поводу украинских дальнобойных ударов, - в частности частоты и эффективности дипстрайков.

Согласно текущей информации, Главнокомандующий вместе с министром обороны и секретарем СНБО Украины прорабатывают все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов.

Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов

- сообщил Зеленский в Telegram.

На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты.

В обсуждении с Сырским было обращено внимание на ситуацию в приграничных районах Сумщины.

По итогам отмечено:

Благодарен всем задействованным подразделениям за полное выполнение поставленных задач. Особо отмечу 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду за действия именно на Покровском направлении, а за оборону Сумщины – 225-й отдельный штурмовой полк и 80-ю отдельную десантно-штурмовую Галицкую бригаду.

- отмечается в сообщении, опубликованном на странице Президента Украины.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел первый разговор с новым командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексом Гринкевичем, получив твердые обязательства по новому пакету вооружений для Украины.

Юлия Свириденко объявила о подготовке годового моратория на проверки бизнеса, что является одним из ключевых приоритетов правительства. Это решение, согласованное с Президентом

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Войнаполитика
Юлия Свириденко
НАТО
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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