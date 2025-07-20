Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті та фінансування виробництва дронів

Президент України сьогодні обговорив з Головкомом Олександром Сирським ситуацію на фронті, зокрема у прикордонних районах Сумщини. Також розглянуті теми далекобійних ударів, виробництва та постачання дронів для фронту.

Передає УНН із посиланням на сторінку президента Володимира Зеленського у соцмережі.

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Президент України повідомив про доповідь Головкома Олександра Сирського.

Українські оборонці продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Водночас тактика російських загарбників, як зазначено - залишається старою.

Ворог намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта.

У звіті вказано, що Головком доповів з приводу українських далекобійних ударів, - зокрема частоти та ефективності дипстрайків.

Згідно з поточною інформацією, Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.

Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів - повідомив Зеленський у Telegram.

Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти.

У обговоренні з Сирським було звернуто увагу на ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

За підсумками зазначено:

Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. - наголошується у дописі, що був опублікований на сторінці Президента України.

Нагадаємо

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