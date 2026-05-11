Зеленский обсудил с президентом ОАЭ сотрудничество в сфере безопасности и энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и отметил, что украинская экспертиза действительно помогает строить надежную защиту жизни, обсудили продолжение этой работы, передает УНН.

Глава украинского государства осудил недавние удары из Ирана по ОАЭ. По его словам, нужно сделать все необходимое, чтобы реально защитить жизнь в регионе Залива, который имеет глобальное значение.

Важно, что на фоне этого наши команды продолжают тесно работать в сфере безопасности. Я рад был услышать, что украинская экспертиза действительно помогает строить надежную защиту жизни. Обсудили продолжение этой работы - сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил президента ОАЭ за помощь с возвращением украинцев из российского плена.

Рассчитываем, что эта работа будет продолжаться. Также коснулись совместных проектов в энергетике. Благодарен ОАЭ за то, что наши договоренности реализуются на основе взаимности и Украина также получает нужную поддержку, в частности энергетическую. Обсудили и другие потенциальные проекты на разных направлениях. Спасибо! - резюмировал Зеленский.

