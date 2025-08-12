Зеленский обсудил с эмиром Катара дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Обсудили дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны. Прекращение огня должно стать первым шагом. Только так может появиться правильная основа для дипломатии. Ценю позицию Эмира, что вопросы любых встреч, касающихся Украины, не могут решаться без участия нашего государства - говорится в сообщении Президента Украины.

По словам Владимира Зеленского, этот разговор был хорошим. Он поблагодарил за поддержку и всю оказанную гуманитарную помощь. А также он отметил, что при посредничестве Катара удалось вернуть домой многих украинских детей, которые были незаконно депортированы в Россию.

Очень ценим человечность и помощь - написал Владимир Зеленский.

Глава государства в очередной раз подтвердил готовность Украины к любым форматам встречи, которые могут принести честный и устойчивый мир.

"Согласовали наши контакты с партнерами и договорились быть на связи. Спасибо за готовность помогать и вместе приближать мир!", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский считает, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США. Европа должна быть свидетелем результата, который обеспечит гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины.

