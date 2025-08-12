$41.450.06
17:43 • 8316 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 29113 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 27645 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 49644 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 31989 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37020 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 99835 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 95902 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 94607 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 44295 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Зеленский обсудил с эмиром Катара дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани дипломатическую ситуацию и возможности для окончания войны. Катар способствовал возвращению украинских детей, незаконно депортированных в Россию.

Зеленский обсудил с эмиром Катара дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Обсудили дипломатическую ситуацию и возможности для реального окончания войны. Прекращение огня должно стать первым шагом. Только так может появиться правильная основа для дипломатии. Ценю позицию Эмира, что вопросы любых встреч, касающихся Украины, не могут решаться без участия нашего государства

- говорится в сообщении Президента Украины.

По словам Владимира Зеленского, этот разговор был хорошим. Он поблагодарил за поддержку и всю оказанную гуманитарную помощь. А также он отметил, что при посредничестве Катара удалось вернуть домой многих украинских детей, которые были незаконно депортированы в Россию.

Очень ценим человечность и помощь

- написал Владимир Зеленский.

Глава государства в очередной раз подтвердил готовность Украины к любым форматам встречи, которые могут принести честный и устойчивый мир.

"Согласовали наши контакты с партнерами и договорились быть на связи. Спасибо за готовность помогать и вместе приближать мир!", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский считает, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США. Европа должна быть свидетелем результата, который обеспечит гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины.

Вита Зеленецкая

политика
Катар
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина