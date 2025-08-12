$41.450.06
Зеленський обговорив з еміром Катару дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані дипломатичну ситуацію та можливості для закінчення війни. Катар сприяв поверненню українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

Зеленський обговорив з еміром Катару дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський обговорив з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

Обговорили дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни. Припинення вогню має стати першим кроком. Тільки так може з’явитися правильна основа для дипломатії. Ціную позицію Еміра, що питання будь-яких зустрічей, які стосуються України, не можуть вирішуватися без участі нашої держави

- йдеться у дописі Президента України.

За словами Володимира Зеленського, ця розмова була хороша. Він подякував за підтримку та всю надану гуманітарну допомогу. А також він зазначив, шо за посередництва Катару вдалося повернути додому багатьох українських дітей, які були незаконно депортовані до Росії.

Дуже цінуємо людяність та допомогу

- написав Володимир Зеленський.

Глава держави вкотре підтвердив готовність України до будь-яких форматів зустрічі, які можуть принести чесний і стійкий мир.

"Узгодили наші контакти з партнерами та домовилися бути на зв’язку. Дякую за готовність допомагати й разом наближати мир!", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський вважає, що для завершення війни потрібні дві двосторонні та одна тристороння зустрічі за участі США. Європа має бути свідком результату, що забезпечить безпекові та економічні гарантії для України.

Віта Зеленецька

Політика
Катар
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна