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Зеленский обсудил с делегацией стран Латинской Америки сотрудничество в защите Украины

Зеленский обсудил с делегацией стран Латинской Америки сотрудничество в защите Украины

Киев  •  УНН

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Делегация из 14 стран Латинской Америки прибыла в Киев для участия в Парламентской конференции. Зеленский обсудил с представителями вопросы сотрудничества, Формулу мира и возвращения депортированных детей.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с парламентариями и дипломатами из стран Латинской Америки в Киеве. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых углубление сотрудничества в защите Украины. Об этом говорится на сайте президента, пишет УНН.

Мы хотим, чтобы государственные границы уважались. Безусловно. Чтобы не было правилом и для Украины, и для других наций мира. Чтобы каждая нация могла самостоятельно выбирать свое будущее-без принуждения. Без принуждения войной, или политическим принуждением, или экономическим принуждением любой другой страны. И чтобы никто в мире не мог устраивать депортации, чтобы никто не мог воровать детей какого-то другого народа, как это делает Россия против украинцев,

- говорится в заявлении президента.

На встрече с президентом Украины присутствовали парламентарии и дипломаты латиноамериканских стран. По словам Зеленского, Украина нуждается в поддержке мира, чтобы решить и исправить все, что было сделано этой войной.

Представители Аргентины, Белиза, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Эль-Сальвадора, Эквадора, Перу, Коста-Рики прибыли в Киев для участия в Парламентской конференции "Украина – государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего".

Президент проинформировал дипломатов о Формуле мира, которая полностью соответствует Уставу ООН, и результатах первого Саммита мира. Во время встречи стороны также подробно обсудили перспективы сотрудничества в защите Украины.

"Мы группа ваших друзей. Мы пришли, чтобы сказать вам, что Латинская Америка-дружественная земля для вас. Наш народ, наши люди с вами", - заверили представители делегации.

К сожалению, Россия отвергает и Формулу мира, и все другие предложения, любые предложения, которые основаны на Уставе ООН. Они отвергают и будут отвергать, потому что они не уважают Устав ООН, не признают. Признают только на словах,

- отметил Зеленский.

Украинский президент добавил, что российский диктатор Владимир Путин верит "в войну, в свои ракеты".

Но нам нужно принудить Россию к честному миру,

- подчеркнул Зеленский.

В ОП также проинформировали, что во время встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в защите Украины и отношения со странами Латинской Америки.

Зеленский призвал представителей государств присоединиться к мирному процессу, взаимодействовать "для возвращения незаконно депортированных украинских детей, в вопросах продовольственной безопасности и помогать Украине восстанавливаться после обстрелов".

Кроме того, президент очертил, как именно Украина и Латинская Америка могут углубить сотрудничество, в частности в экономическом, технологическом и образовательном направлениях.

В ОП добавили, что представители делегации "заверили в дальнейшей поддержке Украины со стороны Латинской Америки".

Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств15 апр. 2024, 10:37 • 16158 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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