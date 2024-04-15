Саммит Украина - Латинская Америка должен охватывать вопросы международного мира - Генсекретарь Организации Американских государств

Будущий саммит Украина - Латинская Америка должен включать в себя вопросы международного мира, безопасности и противодействие российской пропаганде. Об этом заявил Генеральный Секретарь Организации Американских государств Луис Альмагро во время второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Софии, передает корреспондент УНН.

Я приветствую решение украинского правительства провести саммит Украина - Латинская Америка в 2024 году. Повестка дня сотрудничества между Латинской Америкой и Черноморским регионом должна включать вопросы международного мира и безопасности, прав человека и демократии. А также взаимодополняющие коммерческие сферы такие как промышленные технологии. Мы можем быть союзниками в сфере гражданской безопасности необходимой для противодействия российской дезинформации и пропагандистским кампаниям в обоих регионах - сказал Альмагро.

Он отметил, что, то что сейчас происходит в Черноморском регионе - это экономическая война против Украины и остального мира. россия пытается дестабилизировать продовольственную безопасность в глобальном измерении, начиная с Украины.

Дополнение

Президент Аргентины обещал платформу поддержки Украины в Латинской Америке.