Зеленский обратился к участникам саммита Крымской платформы: призвал не быть пассивными наблюдателями истории
Киев • УНН
Президент Зеленский обратился к участникам Парламентского саммита Крымской платформы. Он призвал мировое сообщество активно поддерживать Украину и осуждать агрессию России.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в своем Телеграм-канале сообщил о выступлении перед участниками Парламентского саммита международной Крымской платформы, призвав мировое сообщество активно поддерживать Украину и осуждать агрессию россии, пишет УНН.
Подробности
Парламентский саммит международной Крымской платформы – обратился к участникам и призвал: не молчите, не будьте пассивными наблюдателями истории, будьте ее участниками
Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас важно поддерживать Украину и поддерживать переговорный процесс.
Я благодарен за каждый совет и всю информацию, которую мы получаем от европейских лидеров. И чрезвычайно важно отстаивать принципы, на которых основана Европа: что границы нельзя менять силой, что военные преступники не могут избежать правосудия и что агрессор должен полностью заплатить за войну, которую он начал, и именно поэтому решения по российским активам необходимы
Он призвал поддержать принятые решения и продолжать давление на россию, подчеркнув, что страна-агрессор ежедневно убивает людей, а оккупированные территории остаются под контролем рф. Президент добавил, что сегодня на саммите присутствуют почти 70 парламентских делегаций, и если парламенты Европы и мира не будут закрывать на это глаза, то никто не сможет игнорировать ситуацию.