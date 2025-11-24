Зеленский обратился к участникам саммита Крымской платформы: призвал не быть пассивными наблюдателями истории

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в своем Телеграм-канале сообщил о выступлении перед участниками Парламентского саммита международной Крымской платформы, призвав мировое сообщество активно поддерживать Украину и осуждать агрессию россии, пишет УНН.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас важно поддерживать Украину и поддерживать переговорный процесс.

Я благодарен за каждый совет и всю информацию, которую мы получаем от европейских лидеров. И чрезвычайно важно отстаивать принципы, на которых основана Европа: что границы нельзя менять силой, что военные преступники не могут избежать правосудия и что агрессор должен полностью заплатить за войну, которую он начал, и именно поэтому решения по российским активам необходимы