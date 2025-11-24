$42.270.11
11:25
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:50
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"
10:32
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
08:21
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали
Эксклюзив
07:12
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
07:12
23 ноября, 09:30
Зеленский обратился к участникам саммита Крымской платформы: призвал не быть пассивными наблюдателями истории

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Президент Зеленский обратился к участникам Парламентского саммита Крымской платформы. Он призвал мировое сообщество активно поддерживать Украину и осуждать агрессию России.

Зеленский обратился к участникам саммита Крымской платформы: призвал не быть пассивными наблюдателями истории

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в своем Телеграм-канале сообщил о выступлении перед участниками Парламентского саммита международной Крымской платформы, призвав мировое сообщество активно поддерживать Украину и осуждать агрессию россии, пишет УНН.

Подробности

Парламентский саммит международной Крымской платформы – обратился к участникам и призвал: не молчите, не будьте пассивными наблюдателями истории, будьте ее участниками 

– сообщил президент.

Кошта скоординировался с Зеленским перед встречей лидеров ЕС по мирному плану США: что известно24.11.25, 11:47

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас важно поддерживать Украину и поддерживать переговорный процесс.

Я благодарен за каждый совет и всю информацию, которую мы получаем от европейских лидеров. И чрезвычайно важно отстаивать принципы, на которых основана Европа: что границы нельзя менять силой, что военные преступники не могут избежать правосудия и что агрессор должен полностью заплатить за войну, которую он начал, и именно поэтому решения по российским активам необходимы 

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал поддержать принятые решения и продолжать давление на россию, подчеркнув, что страна-агрессор ежедневно убивает людей, а оккупированные территории остаются под контролем рф. Президент добавил, что сегодня на саммите присутствуют почти 70 парламентских делегаций, и если парламенты Европы и мира не будут закрывать на это глаза, то никто не сможет игнорировать ситуацию.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина