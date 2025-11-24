Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи: закликав не бути пасивними спостерігачами історії

$42.270.11
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 9884 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8284 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 8110 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7306 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31591 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22574 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23349 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28549 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32686 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Теги
Автори
Популярнi новини
Алкоголізм у військах рф: командування кидає на передову пʼяних солдат24 листопада, 02:49 • 17068 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G824 листопада, 05:08 • 30461 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 16923 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13029 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі08:21 • 10779 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 31605 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 57995 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 135480 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 97834 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 102074 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року08:11 • 13134 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 17036 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 38215 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 48783 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 50519 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Дипломатка
ChatGPT

Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи: закликав не бути пасивними спостерігачами історії

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Президент Зеленський звернувся до учасників Парламентського саміту Кримської платформи. Він закликав світову спільноту активно підтримувати Україну та засуджувати агресію росії.

Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи: закликав не бути пасивними спостерігачами історії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у своєму Телеграм-каналі повідомив про виступ перед учасниками Парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, закликавши світову спільноту активно підтримувати Україну та засуджувати агресію росії, пише УНН.

Деталі

Парламентський саміт міжнародної Кримської платформи – звернувся до учасників і закликав: не мовчіть, не будьте пасивними спостерігачами історії, будьте її учасниками 

– повідомив президент.

Кошта скоординувався із Зеленським перед зустріччю лідерів ЄС щодо мирного плану США: що відомо24.11.25, 11:47 • 2058 переглядiв

Володимир Зеленський підкреслив, що зараз важливо підтримувати Україну і підтримувати переговорний процес.

Я вдячний за кожну пораду та всю інформацію, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні 

– підкреслив Зеленський.

Він закликав підтримати ухвалені рішення та продовжувати тиск на росію, наголосивши, що країна-агресор щодня вбиває людей, а окуповані території залишаються під контролем рф. Президент додав, що сьогодні на саміті присутні майже 70 парламентських делегацій, і якщо парламенти Європи та світу не закриватимуть на це очі, то ніхто не зможе ігнорувати ситуацію.

"Усі рішення мають бути здійсненними": Зеленський зробив заяву про координацію з партнерами на тлі переговорів про мирний план зі США24.11.25, 11:03 • 1446 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна