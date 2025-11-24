Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи: закликав не бути пасивними спостерігачами історії
Київ • УНН
Президент Зеленський звернувся до учасників Парламентського саміту Кримської платформи. Він закликав світову спільноту активно підтримувати Україну та засуджувати агресію росії.
Деталі
Парламентський саміт міжнародної Кримської платформи – звернувся до учасників і закликав: не мовчіть, не будьте пасивними спостерігачами історії, будьте її учасниками
Володимир Зеленський підкреслив, що зараз важливо підтримувати Україну і підтримувати переговорний процес.
Я вдячний за кожну пораду та всю інформацію, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні
Він закликав підтримати ухвалені рішення та продовжувати тиск на росію, наголосивши, що країна-агресор щодня вбиває людей, а окуповані території залишаються під контролем рф. Президент додав, що сьогодні на саміті присутні майже 70 парламентських делегацій, і якщо парламенти Європи та світу не закриватимуть на це очі, то ніхто не зможе ігнорувати ситуацію.
