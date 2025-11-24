Зеленський звернувся до учасників саміту Кримської платформи: закликав не бути пасивними спостерігачами історії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у своєму Телеграм-каналі повідомив про виступ перед учасниками Парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, закликавши світову спільноту активно підтримувати Україну та засуджувати агресію росії, пише УНН.

Володимир Зеленський підкреслив, що зараз важливо підтримувати Україну і підтримувати переговорний процес.

Я вдячний за кожну пораду та всю інформацію, яку ми отримуємо від європейських лідерів. І надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав, і саме тому рішення щодо російських активів необхідні